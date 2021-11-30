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【美國零售】「網路星期一」銷售額按年跌1.4%　有紀錄以來首錄倒退

股市 22:30 2021/11/30

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Adobe Analytics統計指，美國今年「網路星期一」的網上銷售額按年倒退1.4%。

Adobe Analytics的統計顯示，美國在今年的銷售節日「網路星期一」（Cyber Monday），網上銷售額按年倒退1.4%，降至107億元（美元，下同），是該機構自2012年有統計以來，首度錄得按年下滑。

剛過去的周一是美國的「網路星期一」，當日是感恩節假期後的網上消費節日，商家一般會在當日提供網購優惠以達促銷目的。據Adobe Analytics的數據，在去年的「網路星期一」，美國零售商錄108億元網上銷售額，創有紀錄以來最多。分析相信，去年「網路星期一」網購銷售額強勁，是由於疫情去年逼使民眾留家抗疫，因而導致購買力集中在網購之上。

雖然今年「網路星期一」不及去年所創佳績，Adobe Analytics仍預期，美國今年整個假期季節的網上銷售額將創下紀錄，因買家分散傾向消費至更多其他日子進行，而非僅僅集中在「網路星期一」當天。由11月1日至本周一的「網路星期一」之約1個月間，美國消費者的網購銷售額達1098億元，按年上升11.9%。Adobe Analytics預期，在11月1日至12月31日期間，美國網購銷售額按年上升10%，至2070億元。

至於在上周四感恩節當天，美國網購銷售額則有51億美元，按年持平。於上周五「黑色星期五」（Black Friday），美國零售商錄89億元網購銷售額，較去年的90億美元略低。

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