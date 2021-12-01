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【美國通脹】鱷王達里奧：即使Omicron病毒引發波動　現金不是安全投資

Hot Talk 11:34 2021/12/01

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全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）指現金並非安全的投資，因為會被通脹蠶蝕，即使市場波動性因新Omicron 變種病毒而加劇。

「你不可能透過提升系統內的金錢信貸額度去提升生活水準，因為這樣只會導致更多金錢追逐同樣數目的貨品。」達里奧表示。他續指，在上述情況下，通脹率會被影響，通脹會開始蠶蝕金錢，而且會造成政治後果。

*恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向*

鮑威爾指宜提早完成收水 放棄通脹短暫論，詳細可見【下一頁】

美國通脹幅度較預期強勁，當地10月份個人消費支出（PCE）物價指數按年升4.1%，創1991年1月以來最高。對此，達里奧稱「我們看到正在發生的情況已在歷史上發生過很多、很多次，就如同重新再觀看一套電影。」

達里奧不時就通脹和現金發表言論，他在本月較早時間表示「有些人見到自己所持資產價格上升，便以為自己變得富有，但沒有留意購買力受到侵蝕。」

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【美國通脹】鱷王達里奧：實際財富將因通脹縮水　「持現金最受傷」

【bitcoin】「鱷王」達里奧：現金是垃圾　比特幣漲十倍是無稽之談

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經濟現象 達里奧 美國 通脹

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