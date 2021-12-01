Rihanna搶盡查理斯風頭 封巴巴多斯國家英雄

加勒比島嶼國家巴巴多斯周二（39日）宣布成為共和國，不再承認英女王為國家元首。英國王儲查理斯與巴巴多斯籍歌手Rihanna都有出席巴巴多斯成為共和國的儀式，而Rihanna更受封國家英雄，被英媒形容搶盡查理斯風頭。

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巴巴多斯（Barbados）1966年脫離英國獨立，但多年來仍以英女王為元首。但該國決定改行共和制，由總督梅森（Sandra Mason）正式擔任巴巴多斯首位總統兼國家元首。

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巴巴多斯於當地周一（29日）午夜舉行總統就職典禮，查理斯（Prince Charles）代表英女王出席儀式，見證英國王室旗幟於巴巴多斯降下。

Rihanna當日身穿黃色禮服出席儀式，成為整場典禮的焦點。

梅森宣誓完畢後，巴巴多斯總理莫特利（Mia Mottley）隨即宣布委任Rihanna為國家文化大使，並向她授予國家英雄的榮譽。Rihanna也贏得熱烈的掌聲。

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英媒《泰晤士報》指典禮上的觀眾對查理斯似乎不感興趣，指台上宣讀授勳名單時，台下大部分時間都響起掌聲。但當台上宣布查理斯獲授予國家最高榮譽的巴巴多斯自由勳章時，台下迎來一片沉默。

巴巴多斯成為共和國後，如不計算英國的話，英聯邦54個成員國當中有14國仍承認英女王為國家元首。

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責任編輯：鄭錦玲