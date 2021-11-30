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【MPF】信安：72%人對退休後如何運用強積金沒明確想法　

Hot Talk 20:51 2021/11/30

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信安投資及退休金服務行政總裁程浩賢（中）、信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉（右）。（陳永康攝）

強積金（MPF）制度推行21年，不少將近退休的市民可能已經累積到一筆資產，但信安最新一份調查竟然發現，多達72%人對退休時如何運用強積金並沒有明確想法。

信安投資及退休金服務行政總裁程浩賢引述行業數據指，約85%計劃成員在退休時會全數提取強積金，一般會放在銀行存款及應付日常開支，但他建議其實應該再投資在較低風險、且能夠提供至少每股派息的產品。

85%強積金成員到期即提取強積金　信安：應再投資

信安發布以財務狀況和態度、健康、社交和活動為骨幹的「退休健康指數」，發現港人整體得分只有56分。在財務狀況方面，72%受訪者更加對退休後如何使用強積金未有定立明確計劃，在理財知識較低的受訪者中比例更高達84%；更有68%人表示退休後會繼續儲蓄或花掉強積金，而不是重新投資。

結果又發現，銀行存款是最受歡迎的退休投資產品，其後依次是股票及年金產品，而受訪者普遍期望退休後投資能夠有5%回報。

退休投資應關注3關鍵　定期派息產品製造被動收入

程浩賢表示，臨近退休或已退休人士投資時，應關注3個重點：低風險、要有定期派息功能、變現能力高，以達至提供穩定被動收入，同時能夠應付突發開支的彈性。

調查在今年9月1日至8日進行，共訪問1,000名年齡介乎35歲至60歲的香港市民。

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