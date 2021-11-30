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【Omicron病毒】再生元：雞尾酒抗體療法對Omicron可能無效 盤前跌近2%

股市 21:14 2021/11/30

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【Omicron病毒】再生元：初步測試表明其療法對變種毒株Omicron可能無效

美國藥廠再生元（Regeneron）（美︰REGN）周二表示，初步測試表明其雞尾酒抗體療法和抗體混合藥對變種毒株Omicron可能無效，而全面影響將在未來幾周完成進一步測試後公布。

另外，華爾街日報引述外部科學家表示，製藥公司禮來（美：LLY） 生産的抗體藥物對Omicron效果也較差。

再生元就新冠治療方案申緊急授權 曾用於醫治特朗普，可看【下一頁】

再生元表示，分析證明Omicron變種毒株中存在的單個突變，表明Omicron可能會同時降低疫苗或單克隆抗體傳遞的免疫中和活性，公司正進一步分析Omicron對變體序列的潛在影響，目前還未有關於抗體藥物或疫苗是否會提供較少保護的直接數據，如果結果顯示現有療程無效，公司已經開發了替代的抗體並將推進臨床實驗。

公司行政總裁George Yancopoulos早前接受華爾街日報訪問時表示，不得不承認的是，在過去6天裡，我們感到緊迫感有所增加，最初作為備用計劃的事現在已經變得更為緊急。

再生元盤前下跌1.8%，報642.84元；禮來盤前下跌0.8%，報252.8元。

相關報道：【新冠疫苗】美媒：再生元擬1月初 向美提供30萬劑新冠抗體藥

編輯：曾樂詩

美股 再生元（美：REGN） 禮來（美：LLY） 疫苗

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