【疫市營商】Carousell公布2021年再買賣指數　港消費者支持二手市場實踐可持續生活

▲ 分類買賣平台 Carousell （旋轉拍賣），剛首次公布該企的再買賣指數。（資料圖片）

分類買賣平台 Carousell （旋轉拍賣），剛首次公布該企的再買賣指數。報告分析大東南亞地區八個主要市場（香港、新加坡、台灣、馬來西亞、緬甸、菲律賓、印尼及越南）的購物模式，並整合持續發展調查所得的結果，旨在進一步助消費者培養再買賣交易的概念。

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該報告除了運用集團旗下品牌的數據外，亦加入今年6月進行的可持續發展調查。該調查訪問了超過3,000名用戶，包括賣家和買家。通過分析品牌數據及調查結果，該企希望推動消費者改變行為模式，實踐可持續消費，加入循環經濟行列。

香港作為Carousell的重要市場之一，平均每5位港人就有一位Carousell用戶，而85%用戶曾最少1次於平台上購買二手商品。

近半港人基於環保 購買二手商品



香港市場在推動可持續發展取得正面成果，當中有45%港人基於環保原因選購二手商品，在8個受調查市場中排行首位；而新加坡和台灣分別有 30%，反映本地消費者的環保意識較鄰近市場高。此外，16%曾購買二手商品的受訪者亦表示，會盡可能購買二手商品。

買二手貨 物有所值



報告顯示，用戶在選擇購買二手商品時，實用性是首要因素。因此，根據各個市場數據，物有所值是最受歡迎的原因，排於榜首的香港用戶，有高達85%選擇此原因，而馬來西亞（78%）緊隨其後，而新加坡及菲律賓（74%）則排行第3。

每人有43件物品可以出售



報告亦顯示，香港用戶家中平均有43件不需要的物品可以出售，排名第3位，而印尼和台灣消費者，分別平均估計有57件和52件不需要的物品，排名第1和第2位。X世代不需要的物品平均達49件，是在本港市場的年齡組別中排名最高，可見中年消費者最具潛力改變過度消費習慣，轉為進行再買賣交易。

疫下二手玩具及遊戲需求增



隨著社交距離措施生效，港人有更多時間留在家中，使玩具及遊戲的需求大幅上升，更超越了女裝成為2020年需求量最高的二手商品類別，排名第1位。隨著疫情持續，44%受訪者選擇玩具及遊戲，作為2021年最願意買賣的二手物品類別。

港人熱衷搜羅免費商品



根據全新及二手商品的整體搜索關鍵字趨勢顯示，港人的需求於 2020 年出現了很大變化。報告顯示，港人熱衷於在Carousell平台搜羅免費商品，去年搜尋量達200萬次，首3大類別分別是 家具、鞋履和書籍，佔總搜尋量超過 10%。

與此同時，港人希望利用循環經濟模式，建立第2收入來源，因此越來越多人通過二手買賣平台增加收入。18.5%的香港受訪者估計，在Carousell出售家中不需要的物品後，可一次過賺取超過港幣10,000元。

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責任編輯：李智美