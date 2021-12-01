港人對人壽及年金需求大增 首三季保費收入升62% 內地人新造業務保費按年暴跌近93%

疫情下港人對保險需求持續上升，據保險業監管局（保監局）周二（11月30日）公布2021年首三季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達4,559億元，較去年同期輕微下跌1.1%。

2021年首三季有效長期業務的保費收入總額為4,071億元（下跌1.3%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為3,355億元（下跌4%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為321億元（上升62.1%）；以及退休計劃業務，其供款為348億元（下跌8.9%）。

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值得留意的，是期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費表現突出，期內保費達1,225億元（上升24%），其中個人人壽及年金的非投資相連業務的新造保單保費為1,002億元（上升10.7%）。至於投資相連業務，其新造保單保費為219億元（上升179.6%）。保監局提醒大家，必須注意這些正面數據應從2020年低比較基數的角度審視。保險公司於2021年首三季共發出約39,000份合資格延期年金保單，並帶來29億保費，佔個人業務總額2.4%。

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來自內地訪客的新造業務保費卻持續收縮，從2020年首三季的65億元收縮至2021年同期的約4.7億元（下跌92.7%），佔個人業務總額0.4%。這些保單約96%是以非整付方式支付（即非一筆過支付）；危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為38%、31% 和21%。

一眾保險公司中，滙豐保險期內市場份額再升，統計數字顯示，在2021年首三季度，滙豐保險的整體市場份額上升2.8個百分點至18%，新造人壽業務年度化保費亦按年增長17%。滙豐保險佔直接銷售渠道的新造人壽業務年度化保費總額的39%，位列市場第一，可目該行仍然為本港人壽保險最主要的銷售渠道，佔新造人壽業務年度化保費總額的56.6%。滙豐保險在銀行保險商中繼續名列前茅，市場份額達28.8%。

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記者：陳詠妍