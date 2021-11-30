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[理財智慧]加密貨幣系列8---如何買賣

理財智慧 20:14 2021/11/30

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買賣加密貨幣主要有兩種方法，直接在加密貨幣交易所買賣，或以ETF／信託形式，各有不同好壞處，不能互相取代。

在美股市場，暫時只有比特幣期貨ETF，如ProShares Bitcoin Strategy（BITO），沒有實物ETF。即是ETF持有比特幣期貨，不持有實貨，因此價格並非完全反映比特幣走勢，受期貨轉倉等因素影響。加拿大市場則有比特幣及以太幣的實貨ETF，不過香港有些證券行不能買賣加拿大股票。

而美股大戶投資比特幣，主要買入一隻稱為Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）的股票，GBTC是一間信託，並非ETF。信託公司買入比特幣，再將信託公司的股票在市場發售。因為沒有贖回機制，即使公司股票與公司價值（比特幣價值）有大分別，投資者都不能套戥。因為GBTC的價格，與比特幣價值有長期的折讓／溢價。但GBTC勝在成交量大，因此大戶多以此方式買入。

2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選

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另一個買賣加密貨幣的方法是直接在加密貨幣交易所買賣，好處是24小時交易，ETF／信託形式需要等到股票交易所開市，才可以買入。另一個好處是，暫時主要股票交易所，最多只有比特幣或以太幣的ETF／信託提供，想買一些熱炒貨幣，如幣安幣、狗狗幣。必須使用加密貨幣交易所，實貨買賣。如果投資者堅持不在加密貨幣交易所買賣，選擇便好有限。

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撰文 : 龍瑞成

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