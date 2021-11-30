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【周焯華受查】高盛﹕貴賓廳業務佔比低　維持澳博、銀娛及金沙「買入」評級

股市 20:23 2021/11/30

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高盛認為濠賭股仍有上升空間，對貴賓廳業務佔比較低的濠賭股維持「買入」評級。

澳門貴賓廳中介人龍頭、太陽城集團 （01383） 主席周焯華因涉嫌利用網路進行非法賭博及清洗黑錢被捕。不過，高盛認為濠賭股仍有上升空間，對貴賓廳業務佔比較低的濠賭股維持「買入」評級。

高盛指出，中央近期對非法賭博網站及博彩中介人的監管，立場轉趨強硬，加上日前澳門終審法院就2015年的貴賓廳多金娛樂虧空公款案，判處永利須向原告支付涉及款項及利息。在周焯華案件與多金虧空公款案判決下，高盛指博企未來將傾向縮減貴賓廳規模，轉而著重高端中場業務，後者料成澳門賭業未來的關鍵盈利動力。

高盛指出，貴賓廳業務佔澳門博彩毛收入（GGR）的貢獻，已由2013年的66%降至2019年即疫情前的39%，當中約7成估計與博彩中介人相關，而太陽城佔比大致近半。該行推算，假設在2022至2023年，貴賓廳業務僅重返2019年水平15%， GGR只會回復至當年的51%；倘貴賓廳業務回升至2019年的25%，GGR則料重返當年的72%水平。

下調全線濠賭股目標價 【下一頁】

基於博彩中介人對賭收帶來的不確定性，高盛將六大博企2022至2023財年的EBITDA向下修正2%至20%，並將全線濠賭股12個月目標價全數下調。當中，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 及澳博 （00880） 目標價均被大削逾一成，最新分別看9.7元、8.5元及9.6元。該行對澳博、銀娛 （00027） 及金沙 （01928） 均維持「買入」評級，指貴賓廳業務佔比較少，對後兩者最新目標價分別看63元及38元。

高盛仍預期濠賭股12個月內有上升空間，因貴賓廳業務僅佔濠賭股EBITDA比重6%至7%，而且疫情料對中場業務增長產生有限的結構性影響，加上受續牌事宜及博彩稅調整等因素拖累，行業現估值已不高。整體行業前景方面，高盛引述行內人士指，事件或僅反映政府對太陽城單一公司加強監管，而非針對整體博彩業。至於禁止內地民眾跨境賭博活動一事上，澳門是否被介定為跨境地域，該行則認為至今仍未清晰。

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