【香港零售】10月電器銷貨值升52.1%　商戶：11月升幅會更高

▲ 本港10月的零售業總銷貨價值按年12.0%，勝於市場預期按年增9.9%。其中，「電器及其他未分類耐用消費品」升幅最顯注，按年上升了52.1%。（資料圖片）

本港10月的零售業總銷貨價值按年12.0%，勝於市場預期按年增9.9%。其中，「電器及其他未分類耐用消費品」升幅最顯注，按年上升了52.1%。

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星展銀行香港經濟師謝家曦指出，數字反映市長的消費意欲良好，本地經濟正重啟，10月份亦主要受惠於消費券的正面刺激。惟零售業需真正回復仍需等待通關，內地旅客終佔香港銷售約3至4成。他預計，11月數字或稍有回落，但仍能保持高單位數。

科技及家電品牌代理UNITY Tech，其董事總經理許嘉銘亦反映，預計公司9、10月的生意額不及11、12月。10月雖有消費券，但其推動力遠不及首輪，且10月難推季節性產品，相信11月升幅會更高。至於問及Omicron變種病毒的影響，他直言港人難因此離港旅遊，反留會多在本地消費。

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記者：李智美