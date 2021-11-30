將軍澳MONTARA已屆現樓　齊齊睇會所運用「IN & OUT」概念　貫通室內外空間

由會德豐地產及港鐵發展的將軍澳「澳東」項目MONTARA已落成並展開交樓程序，發展商開放住客會所予傳媒。

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MONTARA住客會所「Club MONTARA」以「IN & OUT」為設計概念，各項設施皆將室內外空間貫通，配以廣闊的玻璃幕牆，令住戶恍如時刻置身戶外。會所設有逾4萬平方呎園林區，與周邊綠化環境互相呼應。會所設健身室、室外游泳池、室內外童趣天地等設施，讓住戶一家大小進行康樂活動。健身室及瑜伽坊等設施均有玻璃幕牆，住客訓練之際更可欣賞開揚景致，放鬆身心。此外，亦有如音樂坊、閱讀坊等興趣區域，滿足住戶不同生活需求。

發展商指，「MONTARA」及「GRAND MONTARA」兩期推出至今，共1,120伙住宅單位已全數售出，套現逾97.88億元。

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