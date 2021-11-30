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【香港零售】10月零售總銷貨值升12%　零售管理協會：離復甦仍有一大段距離

商業 20:00 2021/11/30

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港10月的零售業總銷貨價值按年12.0%，勝於市場預期按年增9.9%，惟零售管理協會表示，10月雖有消費券，但並未有特定行業受惠。（資料圖片）

港10月的零售業總銷貨價值按年12.0%，勝於市場預期按年增9.9%，惟零售管理協會表示，10月雖有消費券，但並未有特定行業受惠。而且10月升幅主要因上年基數低，會員普遍認為，復甦之路需時數年。

【香港零售】港10月零售銷貨價值按年升12%　勝於市場預期按年增9.9%

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，會員認為10月份的第二輪消費券雖有幫助，但整體未見有強力影響，升幅仍徘徊於高單位、低雙位。

低基數情況下表現一般

謝邱安儀表示，在受訪的2400間店舖會員中，有電器業商戶表示，10月份的生意額有2至4成增幅，主要受惠於當月的新產品推出。便利店方面，亦有會員反映，該月數字有單位升幅；傢俬、個人護理方面則持平。

她重申，10月的零售總銷貨值，在低基數的情況下，升幅仍只有低雙低數，表現可謂一般，因此對市道幫助不大。展望11、12月，健康用品及食品業對銷售感樂觀，旺季可望帶動生意；惟一般會員沒有特別期望。

聖誕、農曆新年外難推動消費

通關方面，她認為，現時的疫情發展，起碼不會影響本地消費。通關雖可令零售環境穩定，但需長時間，甚至數年才能回復疫前水平。即使通關，之後也許有新問題需處理，因此業界需觀望多一陣子。

她續指，最後一期消費券過後，市民的購買意欲會下降一陣子。除聖誕及農曆新年，應再無額外因素刺激市民消費。

新一輪消費券關鍵在通關

對於聖誕消費，業界反映，各方面因素利好市場。往年港人多出國消費，今年只能留港，加上尚有部分市民未用消費券，有望推動部分生意額。但整體不見高刺激，水平在高單位至低雙低，難談上復甦。

另外，協會曾呼籲政府推新一輪消費券，她表示，未得到政府實際回應，難預計明年財政預算案會否有新消費券，惟相信關鍵在於通關進度。

長約租戶仍有困難

租金方面，有會員反映，業主或看準通關時間再加租，而且大部分租戶已沒有寬免。續約期雖由3至6個月，近期多增至2到3年。惟短租約租金較便宜及具彈性。因此長約租戶仍有困難，尤其是與旅遊相關的行業，續租率不理想。謝邱安儀呼籲業主，應考慮長租約客戶合情況，因應人流等因素控制租金升幅。

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