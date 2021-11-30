【互聯網監管】內地督促網約車平台合理設定抽成比例上限　滴滴盤前再挫

內地交通運輸部等8個部門發布意見文件，限制滴滴（美：DIDI）在內的網約車平台，應合理設定抽成比例上限，完善平台和從業人員利益分配機制，保障從業員合理勞動報酬，和加強反壟斷的執法力度。滴滴盤前挫近3%，報7.6美元。

市場監管總局、交通運輸部和公安部等8部門周二發布指導意見，要求完善平台和從業人員利益分配機制，支持從業人員參加社會保險，保障從業人員合理勞動報酬及獲得合理休息。

督促網約車平台顯示計價規則

《意見》要求，各地相關部門要督促網約車平台向駕駛員和乘客等公告計價規則、收入分配規則，每次訂單完成後，在駕駛員端應同時列明訂單的乘客支付總金額、駕駛員勞動報酬，並顯示抽成比例，保障駕駛員知情權和監督權。

《意見》要求，強化網約車駕駛員職業傷害保障，鼓勵網約車平台企業積極參加職業傷害保障試點，為駕駛員在線服務期間勞動安全提供保障。

《意見》又督促平台依法為符合勞動關係情形的網約車駕駛員參加社會保險，向提供正常勞動的網約車駕駛員支付不低於當地最低工資標準的勞動報酬；持續優化派單機制，提高車輛在線服務期間的運營效率，不得以沖單獎勵等方式引誘駕駛員超時勞動。

彭博上周引述知情人士指，監管機構已要求滴滴出行高級管理層，制定由美國退市的計劃。

相關文章：滴滴再傳被要求從美股退市

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁