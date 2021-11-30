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【大行點睇】施羅德：明年全球經濟增長速度放緩　或出現滯脹風險

股樓投資 19:56 2021/11/30

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近日新變種病毒Omicron引起市場疑慮，施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子預料Omicron或會影響美國聯儲局的「收水」步伐。但由於美國通脹高企，近藤敬子料當局將在明年底開始加息。

近藤敬子表示，明年全球經濟將由復甦期步入擴張期，並維持正數增長，惟增長速度將較今年有所放緩。此外，明年貨品需求料仍強勁、供應鏈瓶頸將持續，使通脹持續升溫。她警告，環球經濟或出現滯脹風險。她表示，由於新冠疫情帶來的基數效應正逐步消退，投資者需調整相關投資回報的期望。

【新冠疫情】景順：投資者無須恐慌變種病毒Omicron　市場不大可能像2020年年初　【下一頁

有關各地央行的「收水」步伐，她指，不少已發展國家的央行已表明將收緊貨幣政策，外界預期美國聯儲局或因Omicron的出現，影響現正進行的收緊貨幣政策，惟美國通脹高企，近藤敬子料當局將在明年底開始加息。她指出美元及日圓將是很好的避險資產。

展望來年，近藤敬子看好股市多於債券，該行對政府債券維持審慎的看法，相較之下，股市的金融板塊將相對佔優。雖然明年企業盈利增長將有所放緩，但仍可望支撑大市，當中料美國股市能達高單位數增長。有關內地房地產板塊，她同意現時該板塊股價對投資者而言吸引，但仍需一段時間審視內地監管政策及數據，因此對投資於該板塊仍保持審慎態度。

至於商品方面，她料明年表現將會做好，特別是當原油需求逐步回復正常，及供應量持續受到妥善管理，油價有望受惠於通脹持續，與之相關的環球能源股與油價還存有差距，該板塊估值亦處於相當低的水平，同樣值得投資者關注。

【延伸閱讀】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

施羅德 疫情 貨幣政策 商品 債券 加息 美國聯儲局 板塊 美國 通脹

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