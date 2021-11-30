【Omicron】平安證券指12月宜採攻守兼備策略 推薦十大港股金股

新型變種病毒Omicron近日在全球多地擴散，對金融市場帶來衝擊，恒指周二(30日)亦因此創一年新低。平安證券發表報告指出，Omicron變異程度極高，全球市場面臨的波動顯著增加，對港股構成不利影響。此外，內地近期針對互聯網平台的主播和金融支付等範疇所推出的監管規則超乎預期，該行相信包括網絡遊戲在內的科網股仍然需時等待政策底的到來，應待待更清晰的訊號才開始加大在這方面的布局。

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平安證券又指，雖然恒指市帳率已跌至不足1.1倍，惟考慮到疫情不確定性增加，12月投資者宜採取攻守兼備的策略，留意行業處於高景氣，業務和疫情相關度較高的醫藥股，以及潮玩，醫學美容及電子煙等消費類股份。該行同時推介10隻港股，作為12月份的十大金股。

平安證券推薦12月港股十大金股名單：

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