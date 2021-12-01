  • 15°C
香港時間 : 20211201日 (三) 08:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】傳英女王一舉動 成哈里梅根脫離導火線

環球社會熱點 08:05 2021/12/01

分享：

英國哈里王子與夫人梅根去年脫離王室，今年更接受專訪大爆王室內幕，與王室關係急速惡化。美國一位記者在近日推出的新書中聲稱，哈里梅根決心脫離王室的導火線，竟然是祉母英女王在聖誕講話中的一個舉動。

【英國王室】被指憂慮梅根子女膚色 查理斯斥作故仔 【下一頁】

美國記者安德森（Chris Anderson）在新書《Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan》聲稱，英女王在錄製2019年聖誕講話時，要求職員撤走哈里（Prince Harry）一家的合照。

據書中引述消息人士指出，錄製前英女王望向桌上的照片，指著哈里與梅根（Meghan Markle）手抱當時7個月大兒子阿奇（Archie）的合照，表示

「那一張，我覺得不需要。」（That one, I suppose we don’t need that one.）

【英國王室】英女王原來用三星手機 同兩個人傾得最多電話？ 【下一頁】

從當日的影片可見，英女王的桌上放有4張照片，相中人包括已故父親喬治六世（George VI）﹑今年身故的丈夫菲臘親王（Prince Philip）﹑兒子王儲查理斯（Prince Charles）與妻子卡米拉（Camilla）及長孫威廉王子（Prince William）一家5口。

英女王2019年聖誕講話影片

安德森聲稱，英女王被指不滿哈里與梅根在當年聖誕飛往加拿大，與梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）過節。當聖誕講話播出後，哈里與梅根為此深感受傷，才導致兩人數月後宣布脫離王室。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【英國王室】三宮罕見齊轟BBC 批紀錄片毫無根據
2021/11/24
【英國王室】三宮罕見齊轟BBC 批紀錄片毫無根據
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
2021/11/22
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
英女王喪夫後首個結婚紀念日 與菲臘親王相守大半世紀
2021/11/22
英女王喪夫後首個結婚紀念日 與菲臘親王相守大半世紀
【英國王室】梅根產後首次上電視 大談湊女經
2021/11/18
【英國王室】梅根產後首次上電視 大談湊女經
英女王休息近月首度公開露面 接見國防參謀長 (有片)
2021/11/18
英女王休息近月首度公開露面 接見國防參謀長 (有片)

你可能感興趣

【英國王室】三宮罕見齊轟BBC 批紀錄片毫無根據
08:05 2021/11/24
【英國王室】三宮罕見齊轟BBC 批紀錄片毫無根據
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
09:05 2021/11/22
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
英女王喪夫後首個結婚紀念日 與菲臘親王相守大半世紀
08:05 2021/11/22
英女王喪夫後首個結婚紀念日 與菲臘親王相守大半世紀
皇室 英女皇 哈里王子 梅根王妃 加拿大 查理斯 卡米拉 威廉王子 菲臘親王 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美斯7奪金球獎再創歷史 C朗三甲不入
美斯7奪金球獎再創歷史 C朗三甲不入
【Omicron變種】現有疫苗有無效？兩大藥廠這樣說
【Omicron變種】現有疫苗有無效？兩大藥廠這樣說
【BNO移民英國】兩大因素刺激樓市 成交量創14年最高
【BNO移民英國】兩大因素刺激樓市 成交量創14年最高
英議員促放寬BNO簽證資格 准18至25歲港人申請
英議員促放寬BNO簽證資格 准18至25歲港人申請
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間08:00）
【Omicron變種】英國累計11宗確診 蘇格蘭疑有社區感染
【Omicron變種】英國累計11宗確診 蘇格蘭疑有社區感染
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款