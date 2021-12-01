【英國王室】傳英女王一舉動 成哈里梅根脫離導火線

英國哈里王子與夫人梅根去年脫離王室，今年更接受專訪大爆王室內幕，與王室關係急速惡化。美國一位記者在近日推出的新書中聲稱，哈里梅根決心脫離王室的導火線，竟然是祉母英女王在聖誕講話中的一個舉動。

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美國記者安德森（Chris Anderson）在新書《Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan》聲稱，英女王在錄製2019年聖誕講話時，要求職員撤走哈里（Prince Harry）一家的合照。

據書中引述消息人士指出，錄製前英女王望向桌上的照片，指著哈里與梅根（Meghan Markle）手抱當時7個月大兒子阿奇（Archie）的合照，表示

「那一張，我覺得不需要。」（That one, I suppose we don’t need that one.）

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從當日的影片可見，英女王的桌上放有4張照片，相中人包括已故父親喬治六世（George VI）﹑今年身故的丈夫菲臘親王（Prince Philip）﹑兒子王儲查理斯（Prince Charles）與妻子卡米拉（Camilla）及長孫威廉王子（Prince William）一家5口。

英女王2019年聖誕講話影片

安德森聲稱，英女王被指不滿哈里與梅根在當年聖誕飛往加拿大，與梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）過節。當聖誕講話播出後，哈里與梅根為此深感受傷，才導致兩人數月後宣布脫離王室。

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責任編輯：吳漢培