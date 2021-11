【英國王室】傳英女王一舉動 成哈里梅根脫離導火線

英國哈里王子與夫人梅根去年脫離王室,今年更接受專訪大爆王室內幕,與王室關係急速惡化。美國一位記者在近日推出的新書中聲稱,哈里梅根決心脫離王室的導火線,竟然是祉母英女王在聖誕講話中的一個舉動。

美國記者安德森(Chris Anderson)在新書《Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan》聲稱,英女王在錄製2019年聖誕講話時,要求職員撤走哈里(Prince Harry)一家的合照。

據書中引述消息人士指出,錄製前英女王望向桌上的照片,指著哈里與梅根(Meghan Markle)手抱當時7個月大兒子阿奇(Archie)的合照,表示

「那一張,我覺得不需要。」(That one, I suppose we don’t need that one.)

從當日的影片可見,英女王的桌上放有4張照片,相中人包括已故父親喬治六世(George VI)﹑今年身故的丈夫菲臘親王(Prince Philip)﹑兒子王儲查理斯(Prince Charles)與妻子卡米拉(Camilla)及長孫威廉王子(Prince William)一家5口。

英女王2019年聖誕講話影片

安德森聲稱,英女王被指不滿哈里與梅根在當年聖誕飛往加拿大,與梅根母親拉格蘭(Doria Ragland)過節。當聖誕講話播出後,哈里與梅根為此深感受傷,才導致兩人數月後宣布脫離王室。

