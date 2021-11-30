【智能產品】Apple重返全球智能穿戴裝置出貨量榜首　小米出貨721萬部排名第2

▲ 本年第三季度，全球可穿戴裝置出貨量達4782萬部，較同期下降11%。

疫情加速智能穿戴裝置產品銷量，但最近市場需求似乎出現下跌的情況。據市場研究機構Canalys最新報告指，在本年第三季度，全球可穿戴裝置出貨量達4782萬部，較同期下降11%，其中蘋果（Apple）的出貨量重返全球榜首。

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據Canalys發表數據指出，在本年第3季度，Apple可穿戴裝置產品出貨量達到733萬部，在全球排名首位。另外，小米佔據全球15%市場份額，出貨量達到721萬部，與Apple出貨量僅相差約12萬部，在全球排名第二。

此外，華為在今年第3季全球出貨量為500萬部，市佔率達到11%，在全球排名第3。而三星（Samsung）和Fitbit分別以423萬部及371萬部的出貨量，位列第4和第5名。在亞太地區，排名前五的品牌分別為Samsung、Apple、Noise、小米及boAt，所佔比率分別為14%、12%、12%、11%及10%。

責任編輯：李寶如