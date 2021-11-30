【Omicron變種病毒】BioNTech：正研究需否研發疫苗新配方　預計兩周內得到實驗數據

BioNTech（美：BNTX）就新冠變種病毒Omicron發表聲明，表示已經啟動對Omicron變異株（B.1.1.529）及相關疫苗配方調整的可能性的研究。若證實Omicron具有逃逸免疫能力，公司已經做好準備，可在6周內調整目前研發的mRNA疫苗，並能在100天內開始批量交付。

BioNTech表示，上周四，同步啟動了調整疫苗配方的前期工作，及是否需要研發疫苗新配方的評估，旨在快速推進專門針對Omicron變異株的疫苗研發進程。

聲明指，Omicron與之前其他變異株的不同之處，在於擁有更多的刺突蛋白突變。預計將在兩周內得到實驗數據，將提供更多信息，以評估是否需要研發疫苗新配方。一旦證實Omicron變異株存在免疫逃逸的潛力，且有在全球擴散的趨勢，公司則需要對現有的疫苗進行調整。



此外，BioNTech也已經啟動針對Alpha和Delta變異株疫苗的臨床試驗，以收集可供予監管機構的安全性和耐受性數據。

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編輯：區嘉俊