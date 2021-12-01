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【ESG講呢啲】專訪前聯合國氣候官員范坤明　話你知ESG如何協助解決氣候危機？

Hot Talk 13:30 2021/12/01

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全球氣候危機逼在眉睫，企業大力推動ESG，真的可以協助解決氣候危機？今集《ESG講呢啲》邀請到前聯合國氣候官員兼安永（EY）氣候變化及可持續發展總監范坤明，為我們解構ESG及氣候危機的關係，他指：「企業在氣候變化的環節中，已經充擔很重要的角色，並且在將來都會愈來愈重要。」

***逢星期三下午1時30分，《ESG 講呢啲 》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

范坤明曾於聯合國擔任《氣候變化框架公約》項目主任，參與《京都協定書》下清潔發展機制項目的審批工作，負責減排項目，尤其是再生能源項目。

范坤明：ESG是一場由下而上（bottom-up）的改革

他指：「根據CDP（全球環境信息研究中心）2017年的公布的數據，自1988年起，全球七成的排放均來自100家企業。」不止這100家企業，他認為氣候危機這一場仗，是所有企業都要一同面對：「所以企業在氣候變化這一場仗中，所佔的地位基本上是關鍵，如果每個企業盡自己本來的責任，減排這件事基本上是指日可待。」

不過他強調，不是所有減排責任都歸究於企業，企業主要為消費者服務，消費者亦絕對可以思考如何負責任地消費，用購買力做出一個投票，甚至推動循環經濟，企業在這個前提下就要大幅推動自己進步，以免被淘汰。

范坤明認為，化解氣候危機以及ESG的推動，已不單流於國家的層面，而是一個由下而上（bottom-up）的改革，各方面都要努力。現時企業苦於要維持商業模式，又要考慮公司是否環保，但近年願意負責任地消費的消費者增加，他舉例指：「10年前大家會覺得有機菜很貴，大家現時已慢慢地接受；以前太陽能成本很高，但隨著生產方面優化，現時亦發堀到發展潛力。」

企業充擔重要角色

范續指，在技術層面上，企業亦業充擔著重要角色：「特別是新能源發展、減碳項目、基建、新能源汽車，大家也很熟悉，這些都是由企業牽頭做。」放眼本港企業，隨著港交所在2012年開始推動ESG披露，溫室氣體的減少、氣候變化方面的風險管理等，已成為港交所內很重要的題目。

港交所去年更新了要求，令氣候變化成為ESG報告的主要內容，推動香港上市公司減排，他認為這個要求是立竿見影：「很多企業都很努力減排，披露他們在ESG方面工作的表現，所以我覺得，企業在氣候變化的環節中，已充擔很重要的角色，並且在將來都會愈來愈重要。」

**同場加映：

【ESG講呢啲】氣候峰會閉幕 對香港有何啟示？

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欄名 : ESG講呢啲

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