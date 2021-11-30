【櫻淘魔法棒@iM網欄】全港首個大型 興趣樂滿繽FUN博覽 「世界和平」創紀錄

最近我做了一件很有意義的事，籌辦了一個大型慈善活動【興趣樂滿繽FUN博覽】，是全港首個大型在展覽中心舉行的博覽會，目的是希望令香港的老中青幼能歡渡一個愉快的週末，同時幫助因疫情受影響的教室在展期及展後開拓新客源之餘，亦借助一連三天的活動籌集善款，捐助予香港各慈善團體。

這是金銀業貿易場及旗下慈善基金自2014年「萬人冬至盆菜宴」以來最大規模的慈善活動，連續三日創造四項SDG （可持續發展） 世界紀錄，參與創紀錄人數超過3800人，招募了近300位義工。

是次活動得到B. Duck的全力支持，成為博覽館的主題公仔，同時展出首次在香港的6米高B. Duck吹氣公仔以及B. Duck其他7位家族成員，讓任何年齡層市民打卡之餘亦可歡度一個繽Fun周末。

搜羅全城熱門興趣班

現場有近百個興趣班，有文青必試的頌缽聲盤浴、手工蠟燭、土耳奇馬賽克燈、皮革飾物、手工札染、保鮮花制作，銀髮族寄情的書法繪畫、陶藝木雕家品、盆景製作、粵劇做手、數字風水、以及專為小朋友而設的STEM訓練、體育競技如劍擊、少林武術、單輪車、親子廚藝、舞蹈等學習興趣班。市民免費體驗指定數量興趣班，便可換領B.Duck紀念品，數量有限，先到先得。同時亦有多家商戶提供折扣優惠售賣特式食品及商品，絕對是不容錯失的活動。

啟動禮創紀錄

12月4日，香港跳繩隊將會即場挑戰「以最短時間完成100下交互繩記錄」簡稱 （摩打腳），創下新紀錄。除此之外，大會請來八位本港傑出精英運動員參與啟動禮，屆時將聯同四位連續三屆男子世界跳繩錦標賽冠軍隊以接力形式合力創出「1分鐘完成最多單側迴旋兔跳」紀錄。有份創造紀錄的成員包括：

1. 王 晨 – 杜哈亞運會女子羽毛球金牌/女單世界冠軍

2. 張雁宜 - 東京奧運香港羽毛球代表

3. 鄭昱閩 - 世界男子羽毛球雙打冠軍/王鄭羽毛球學院院長

4. 胡兆康 - JP太平紳士/香港首位保齡球世界冠軍/香港十大傑出青年

5. 麥卓賢 - 世界保齡球錦標賽三人賽金牌/ 印尼亞運會六人賽銀牌

6. 曾德軒 - 世界保齡球錦標賽三人賽金牌/ 印尼亞運會六人賽銀牌

7. 謝晉軒 - 印尼亞運會六人賽銀牌/亞洲錦標賽五人賽金牌

8. 余浩彥 - 亞洲學校保齡球錦標賽優秀賽金牌

9. 何柱霆 - 連續三屆男子世界跳繩錦標賽冠軍

10. 周永樂 - 連續三屆男子世界跳繩錦標賽冠軍

11. 沈保衡 - 連續三屆男子世界跳繩錦標賽冠軍

12. 劉浩男 - 連續三屆男子世界跳繩錦標賽冠軍

（排名不分先後）

多場與市民同創SDG世界紀錄活動

博覽期間亦有多場創SDG世界紀錄的創舉，包括12月3日「和諧粉彩畫 和平善心傳千里 共創 SDG世界紀錄」，由1500名大人和小朋友制作和諧粉彩聖誕咭，並由善長以每$100認購，捐給不同慈善團體幫助基層家庭兒童，部份作品會在九龍樂善堂「樂屋」展覽，宣揚和平友愛。

12月4日1500位老中青學生參與「寫出善心 世界和平書法日」，一齊用金色毛筆寫書法，宣揚和平友愛，讓參加者在繁瑣的生活中靜下來，專注當下，舒壓放鬆，在社區及學校推廣這份正能量。

12月5日600人 「跳出未來 跳繩創紀錄」 Nike Jump Rope Camps 將會讓市民體驗 JumpToFit （花式跳繩結合健體動作），以及一眾香港運動員與一家大小創做最多人參與一分鐘跳繩波比跳，鼓勵市民大眾多做運動，強身健體。同日亦有由中國香港綜合搏擊運動總會與600位大人和小朋友參與「拳擊互動獻愛心 拳擊創紀錄」，累計出拳練打共1百萬次，每出一拳都會產生捐款，總共捐出十萬元幫助基層長者送贈愛心飯盒。

現場更有很多B. Duck 造型的限量版紀品

金銀業貿易場於博覽期間送出金牌及銀條

金銀業貿易場慈善基金主席張德熙博士表示，感謝各個單位支持是次活動，受惠3800位各階層市民及學生。特區政府推行防疫抗疫措施，各界都承受着一些經濟壓力，社會氣氛緊張，官商民都需要一些活動給予大家喘息。特區政府經過多番努力，疫情受控，香港可算是最安全的城市，短期內有望通關，將帶動本港回復正常。透過今次博覽活動，將起牽頭作用，刺激經濟同時帶動社會氣氛，宣揚和平友愛的正能量。張博士最後呼籲各界一齊參加「興趣樂滿繽FUN博覽」，免費體驗各項興趣班和工作坊，過一個歡樂的家庭日，冀望未來，繼

續秉承基金的宗旨「能夠幫人 你的福氣」為社會貢獻，舉辦更多活動。為鼓勵市民入場，參加遊戲可得到B. Duck限量紀念品及有機會得到金銀業貿易場出品的限量版金牌（價值 $10,000）及精裝五兩銀條（價值$2,800）及其他豐富禮品，總值超過$120,000。



同場還有一系列精彩活動，讓市民在沒有外遊之下盡情玩足一天。除了有三條免費穿梭巴士外，還有機場快線優惠，小童（3-11歲） 更可以免費搭穿機場快線。

有關博覽詳情、免費穿梭巴士和交通安排、免費入場資訊等，可致電主辦機構27860998查詢或讚好大會Facebook https://www.facebook.com/HobbyFunExpo 或 Instagram https://www.instagram.com/hobbyfunexpo/ 搶先知道第一手消息。

開放時間及入場日期：

12月3-4日（星期五至六）：上午11時至晚上7時

12月5日（星期日）：上午11時至晚上6時

地點：亞洲國際博覽館Hall 2

免費入場・免費接駁巴士來往荃灣、屯門及東涌港鐵站至亞洲國際博覽館



主辧單位： 金銀業貿易場、盈柏廣告策劃有限公司

展會網站：www.hobbyfun.hk

Facebook： https://www.facebook.com/HobbyFunExpo

Instagram： https://www.instagram.com/hobbyfunexpo/

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