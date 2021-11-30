【有相睇】外望無敵大海景　藍灣半島三房樓王　呎價不用2萬　平過部分新界特色戶

樓市交投持續暢旺，美聯物業陳子雄說，小西灣藍灣半島9座高層B室，實用面積848平方呎，三房套房間隔，業主原本叫價約1,658萬元，終減價43萬元，以1,615萬元易手，實用呎價約19,045元。

代理透露，買家為外區用家，一直物色優質單位入市，見上址景觀及質素俱佳，加上屋苑有會所，樓價又合預算，故購入作換樓之用。代理又指，上址位處單邊，擁有全海景景觀，屬屋苑內的優質放盤樓王。

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資料顯示，原業主於2002年9月以約550.9萬元購入上述物業，現轉手帳面獲利約1,064.1萬元，物業期內升值約193%。

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