  • 21°C
香港時間 : 20211130日 (二) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】外望無敵大海景　藍灣半島三房樓王　呎價不用2萬　平過部分新界特色戶

股樓投資 19:13 2021/11/30

分享：

樓市交投持續暢旺，美聯物業陳子雄說，小西灣藍灣半島9座高層B室，實用面積848平方呎，三房套房間隔，業主原本叫價約1,658萬元，終減價43萬元，以1,615萬元易手，實用呎價約19,045元。 

代理透露，買家為外區用家，一直物色優質單位入市，見上址景觀及質素俱佳，加上屋苑有會所，樓價又合預算，故購入作換樓之用。代理又指，上址位處單邊，擁有全海景景觀，屬屋苑內的優質放盤樓王。 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

資料顯示，原業主於2002年9月以約550.9萬元購入上述物業，現轉手帳面獲利約1,064.1萬元，物業期內升值約193%。 

【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 藍灣半島

下一篇文章

【櫻淘魔法棒@iM網欄】全港首個大型 興趣樂滿繽FUN博覽 「世界和平」創紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【元宇宙】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠
【元宇宙】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠
【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？
【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？
愈舊愈難升值　3年前買老牌藍籌屋苑　終明賺暗蝕走人
愈舊愈難升值　3年前買老牌藍籌屋苑　終明賺暗蝕走人
[阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款