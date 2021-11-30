【有相睇】公屋大變身！豪裝媲美私樓新盤　業主4年大賺逾3倍

樓價高企，買樓對不少人來說是不小的負擔，價格相宜的綠表公屋或是部分買家的心頭好。最近就有人以330萬元（未補地價）入市公屋，業主持貨4年大賺3倍。

富誠地產周永鋒表示，黃大仙竹園北邨梅園樓（14座）中低層23室，單位為2房間隔，實用面積443平方呎，座向東南望區內市景，日前以330萬元（綠表）成交，實用呎價7,449元。由代理提供的單位相可見，單位內櫳企理，新淨猶如私樓。據指，業主於二手市場放盤3星期，當時開價360萬元（綠表），因附設品味新裝，買家對單位一睇即中，即時還價30萬元入市。

單位圖片︰

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據了解，原業主於2017年3月以79.5萬元（綠表價）購入，持有單位4年，是次轉手賬面獲利約$250.5萬元，期間升值3.2倍。另外，代理指，現時竹園北邨放盤約20個，當中只有1個單位屬政府擔保年期內。

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