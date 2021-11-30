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【公屋裝修】公屋大翻身時要留意 哪些設備不可改動？

理財智慧 15:00 2021/11/30

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公屋裝修受房屋署公屋租約條款規限，為公屋單位裝修大翻身時必須留意，不能違規擅自改動單位某些固定裝置，否則可能遭房屋署終止租約。究竟哪些地方可以改動呢？

房屋署編配給租戶的公屋單位，一般會提供各式固定裝置及設備，例如間隔牆、地台瓦、淋浴盆、灶台、食水及沖廁的供水喉管、供電電線等，公屋單位內提供的固定裝置分為甲、乙、丙三類，租戶不得拆除某些固定裝置，以確保公屋樓宇結構安全，若租戶打算改動固定裝置，必須遵守以下規定。

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若違規改動公屋固定裝置，即屬違反租約條款，房屋署會發出修復通知書並安排承辦商拆除改動，並修復單位，而租戶須負責所需之工程費用。 若屋邨辦事處發現單位內有未經批准的乙類固定裝置之改動工程，或進行乙類固定裝置改動工程後引致負面影響，房屋署會發出修復通知書，若租戶不配合承辦商入屋進行修復工程，房屋署可根據房屋條例發出遷出通知書，終止租約。

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責任編輯：龍紀瑩
 

房屋署 工程 公屋 香港 經濟
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