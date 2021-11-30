【香港經濟】10月新批按揭貸款按月減7%　申請宗數減近15%至1.1萬宗

▲ 【按揭】10月新批按揭貸款按月減7% 申請宗數減近15%至1.1萬宗

金管局公布10月住宅按揭統計調查結果，10月份新申請貸款個案按月減少14.9%至約1.13萬宗。月內，新批出的按揭貸款額按月減少7.4%至490億元。

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新批出的490億元按揭貸款額當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加37%至124億元、涉及二手市場交易批出的貸款減少17.7%至269億元。至於涉及轉按交易批出的貸款，則減少13.1%至97億元。

10月份新取用按揭貸款額較9月份減少20.8%，至319億港元。

以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的96.2%上升至10月份的97.6%。以最優惠貸款利率（P）作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的0.9%下降至10月份的0.7%。

截至10月底，未償還按揭貸款總額按月增加0.6%至1.71萬億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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