【綠色金融】全球再生能源需求趨大 金管局：正研究讓本港成為「區域碳交易中心」

金管局總裁余偉文在香港綠色金融協會論壇上表示，中國正面對能源轉型，香港可一如既往扮演平台角色，連接國際資本及中國市場，並指香港綠色金融增長快，今年6月綠色債券發行者有六成來自中國，相信趨勢會持續。他又提到，正研究把香港定位為區域碳交易中心，透露有初步資金會在年底前流入，強調有潛力成為「有利可圖」的發展領域。

余偉文亦指出，本港銀行體系已完成綠色金融的壓力測試，在數據可用性及數據質素方面仍有很大的不足，冀跨界別平台「綠色和可持續金融中心」能促進數據應用，包括應用於風險處理及評估綠色貸款等其他綠色金融產品上。

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責任編輯：龍紀瑩

