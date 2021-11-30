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【港元定存】港元定存1個月最高5厘 大行撼贏虛銀

19:29 2021/11/30

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滙豐1個月港元定期存款年息5厘，膺冠絕全城的高息王。

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港滙觸及7.8，港元拆息全面扯升，港股再淪為提款機，難怪市場憂慮有走資之虞。不過，大小銀行對港元定期存款取態各異，大行花旗減3個月年息0.2厘，至失守1厘大關，新息率僅0.8厘。相反，滙立（WeLaB Bank）卻預告，明天（12月1日）新推1個月年息1.5厘，但屬快閃性質，至本周五（3日），且須集齊80人。

專家指，年結前頭寸偏緊，令中小行須備戰力吸跨年錢。而1個月拆息（11月30日）今天報0.10196厘，惟港銀相同定期存款普遍超過0.2厘，在牌面上鬥蝕息搶存。如工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）為0.2厘，創興 （01111） 有0.25厘，富邦是0.45厘，建行亞洲及中銀香港 （02388） 更達1厘。惟高處未算高，滙豐（HSBC）1個月年息為5厘，膺高息王，但上述特惠息須附帶條件，包括參加指定理財戶及股票獎勵計劃等。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

滙豐控股（00005） 滙立銀行 定期存款 港元定期存款

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