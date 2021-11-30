【內房危機】佳兆業過半債權人傳不同意交換要約 4億美元債券12月7日到期

▲ 【內房危機】傳過半債權人不同意佳兆業交換要約 4億美元債券12月7日到期

佳兆業 （01638） 有4億美元債券將於12月7日到期，惟有傳過半債權人不支持佳兆業11月25日提出的交換要約方案。內媒報道，持有12月7日到期票據的部分債權人委託財務顧問公司Lazard Asia （Hong Kong） Limited向佳兆業發函，指有過半票據持有人不願意支持佳兆業提出的交換要約。

佳兆業提票據發行交換要約 下月到期、若未能實行或無法償付，可看【下一頁】

函件指出，債權人為了向佳兆業提供迴旋餘地並緩解市場對潛在票據違約憂慮，票據持有人願意就該票據提供合理期限的寬限安排進行討論，以促進各方進一步商討更為全面的解決方案，而潛在寬限期將為佳兆業提供一個穩定的時期，以評估擬議交換要約的替代方案，票據持有人強烈建議佳兆業利用該寬限期與財務顧問公司就擬議的新資金解決方案進行商議。

佳兆業11月25日發通告指，鑑於內部資源可能不足以於到期時償還現有票據，故進行交換要約及同意徵求，將12月7日到期4億美元債券，換成18個月後到期的新票據，相關要約徵求意見期限將於倫敦時間12月2日（四）下午4點完結。

佳兆業指，交換要約方案將作為改善整體財務狀況、延長債務到期日、強化資產負債表及改善現金流管理的整體戰略的一部分，若然該方案未能獲得至少95%債權持有人支持，公司可能無法償還債券，並可能考慮進行債務重組。

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編輯：曾樂詩