  • 21°C
香港時間 : 20211130日 (二) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】交銀洪灝：港股明年跑贏環球機會大　看好三大板塊（附行業首選股及目標價）

股市 18:43 2021/11/30

分享：

交銀洪灝：港股明年跑贏環球機會大　看好三大板塊（附行業首選股及目標價）

港股跌破今年底位，交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝表示，現時估值比去年3月更低，經歷一年半的復甦，認為經濟不會較去年差，若中港通關，對香港經濟有明顯幫助，情況不比去年差，現時市況很大程度反映市場恐慌，又指「底是最兇險，看得到找不著」，與其撈底，不如將投資視線放長，才能忍受短期波動，看好互聯網、消費及能源股。

瑞銀：監管政策非內地獨有　新經濟股增長高於整體市場，看【下一頁】

交銀2022年首選股份

    點擊圖片放大
    +10
    +9

今年港股表現為全球最差，洪灝指，相信港股估值會修復，認為監管風險亦已反映在科技股中，估值水平甚至比一些公用股低，估計港股明年跑贏全球概率大，病毒對經濟仍有影響，但這幾年與病毒對抗、科學建立、個人對病毒預期轉變，未對病毒對前景的影響感到悲觀。

洪灝指，明年可關注強監管而遭受重創的板塊，即是互聯網及消費行業，並繼續看好能源股，因相關板塊盈利防禦性強，目前投資者的組合依然偏低配，未反映經濟周期放緩的趨勢。他又指，房地產板塊隨市場情緒轉變或有技術反彈。

對於美股，他指，從流動性看，美國雖然縮減買債，但資產負債表沒有收縮，只是放慢擴大，現時市場流性仍充足，變相「逼住你買股票」，而美股盈利增長一向以3年為一個周期，現時則位於最高點，明年增長放緩無可避免，並預期通脹明年下半年階性放緩，美股明年回調機率大，風險及回報並不匹配。

相關文章：

【2022展望】貝萊德：中國股市估值吸引　看好太陽能、電動車、半導體等行業

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

新經濟 通脹 港股 經濟 股票 美股

上一篇文章

【香港經濟】10月新批按揭貸款按月減7%　申請宗數減近15%至1.1萬宗

下一篇文章

【TVB 股價】TVB股價圖驚現12陰燭　市值跌穿20億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒指夜期＋北水】北水吸逾11億　沽吉利騰訊　恒指夜期續跌89點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸逾11億　沽吉利騰訊　恒指夜期續跌89點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低見128　夜期收市跌27點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低見128　夜期收市跌27點（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪疫苗抽獎11月30日截止　500萬人打針再送凱滙單位恐成空（附網址連結）
【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪疫苗抽獎11月30日截止　500萬人打針再送凱滙單位恐成空（附網址連結）
【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案　國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低
【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案　國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款