【2022展望】交銀洪灝：港股明年跑贏環球機會大　看好三大板塊（附行業首選股及目標價）

▲ 交銀洪灝：港股明年跑贏環球機會大 看好三大板塊（附行業首選股及目標價）

港股跌破今年底位，交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝表示，現時估值比去年3月更低，經歷一年半的復甦，認為經濟不會較去年差，若中港通關，對香港經濟有明顯幫助，情況不比去年差，現時市況很大程度反映市場恐慌，又指「底是最兇險，看得到找不著」，與其撈底，不如將投資視線放長，才能忍受短期波動，看好互聯網、消費及能源股。

瑞銀：監管政策非內地獨有 新經濟股增長高於整體市場，看【下一頁】

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今年港股表現為全球最差，洪灝指，相信港股估值會修復，認為監管風險亦已反映在科技股中，估值水平甚至比一些公用股低，估計港股明年跑贏全球概率大，病毒對經濟仍有影響，但這幾年與病毒對抗、科學建立、個人對病毒預期轉變，未對病毒對前景的影響感到悲觀。

洪灝指，明年可關注強監管而遭受重創的板塊，即是互聯網及消費行業，並繼續看好能源股，因相關板塊盈利防禦性強，目前投資者的組合依然偏低配，未反映經濟周期放緩的趨勢。他又指，房地產板塊隨市場情緒轉變或有技術反彈。

對於美股，他指，從流動性看，美國雖然縮減買債，但資產負債表沒有收縮，只是放慢擴大，現時市場流性仍充足，變相「逼住你買股票」，而美股盈利增長一向以3年為一個周期，現時則位於最高點，明年增長放緩無可避免，並預期通脹明年下半年階性放緩，美股明年回調機率大，風險及回報並不匹配。

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