▲ 【京東創辦人】劉強東夥妻子「奶茶妹」成立私募公司 再以行動粉碎婚變傳聞？（網上圖片）

內地電商巨企京東 （09618） （美：JD）創辦人兼主席劉強東與「奶茶妹」章澤天的婚姻備受外界關注，公開資料顯示，近日劉強東、章澤天、李瑞玉聯手設立海南三亞天博產業私募基金管理有限公司（海南三亞天博），註冊資本1000萬元（人民幣，下同），劉強東夫婦再以行動打破婚變傳聞。

海南三亞天博由中劉強東出資300萬元，持股比例為30%；章澤天出資490萬元，持股比例為49%；李瑞玉出資210萬元，持股比例為21%。海南三亞天博主要經營私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務等。

有內媒指，根據規定，海南三亞天博需要在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動，目前該公司尚未在協會完成登記備案。

章澤天於1993年出生於江蘇南京，2009年因在課室內手執一杯奶茶面向鏡頭微笑的清純形象而走紅。2014年劉強東與章澤天戀情曝光，其後二人在2015年結婚。

但劉強東於2018年在美國明尼蘇達大學內因涉嫌性侵被捕，但最終未被起訴，雖然證明了劉強東清白，不過事件引起二人婚變傳聞。

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