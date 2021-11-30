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【Omicron變種】日本首錄個案 患者由納米比亞入境

環球社會熱點 18:09 2021/11/30

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南非發現的變種新冠肺炎病毒B.1.1.529，獲世衛（WHO）命名為Omicron變種。日本周二（30日）起封關禁外國人入境，但仍發現首宗Omicron變種確診個案，患者是由非洲國家納米比亞入境。

【Omicron變種】拜登籲勿恐慌 美國暫不會封關或封城 【下一頁】

【新冠疫苗】美國CDC建議 所有成年人應打第3針 【下一頁】

日媒報道，感染Omicron變種的患者是一名年約30多歲的男子，他周日（28日）由納米比亞入境成田機場。男子於機場接受入境新冠檢測時確診新冠肺炎，經詳細病毒分析後證實其感染Omicron變種。

日本内閣官房長官松野博一表示，患者現正入住當地醫療機構，但拒絕透露患者國籍。據悉，日本政府已掌握曾與患者密切接觸的人士資料。

日本於當地周二凌晨起封關，全面禁止外國人入境，暫定為期1個月。至於所有回國的日本公民及永久居民，即使已經接種新冠疫苗，返日後的居家隔離期也由最短3日延長至14日。

【Omicron變種】日本再封關 香港飛抵需在指定地點隔離 【下一頁】

另外，日本由周三（12月1日）起，會將每日入境人數由5,000人降至3,500人。

日本首相岸田文雄在周二的自民黨高層會議上表示，由於Omicron變種正急速蔓延，指日本仍處於疫情危機之中。岸田稱封關禁止外國人入境為臨時罕見措施，強調會詳細説明，希望獲得國民理解。

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責任編輯：鄭錦玲

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