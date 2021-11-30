【網易 9999】 網易旗下遊戲桌面版暫停使用 市場憂慮或涉監管問題 股價一度急跌9%

手遊板塊持續走低，其中網易（09999）因旗下《哈利波特：魔法覺醒》的「桌面版模擬器」於28日午夜暫停使用，市場推測或涉及監管問題，加上今日（30日）除淨，股價一度跌近9%，低見163元，收市報168.6元，跌5.5%，成交額18.4億元。

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網易表示，由於技術升級，暫時停用《哈利波特：魔法覺醒》遊戲桌面版模擬器，但用戶可以繼續在移動端或其他手遊模擬器工具上體驗該手遊。大摩發表研究報告指，網易遊戲手機版未有受到影響，相信事件與未成年人保護措施或內容變現無關，玩家仍可使用網易的MuMu模擬器遊玩遊戲PC版本。

該行認為事件只屬一次性，並指出網易PC遊戲佔收入比重已從2014年的逾90%降至2021年的約30%，預計佔比將會持續下降，予網易「增持」評級，美股目標價140美元。

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記者：郭秀慧