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【變種病毒】輝瑞CEO：相信公司口服藥　能有效對抗Omicron

環球政經 18:56 2021/11/30

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輝瑞（Pfizer，PFE）CEO Albert Bourla 表示，他預計該公司的新冠肺炎口服藥將能有效對抗Omicron變種病毒。

Albert Bourla 在接受外媒訪問時表示，口服藥在研發時考慮到大多數變種病毒是在疫情頂峰時出現。所以他有信心口服藥不會受到Omicron影響。

輝瑞在本月初向美國食品和藥物管理局（FDA）提交了申請，為該公司的新冠肺炎口服藥 Paxlovid取得用於緊急用途的授權。輝瑞在一項針對18歲及以上人群的臨床試驗中發現，口服藥Paxlovid在出現症狀後3天內與HIV藥物一起服用，可將染疫住院或死亡率降低89%。

【變種病毒】Novavax展開針對Omicron疫苗研究 預料未來數星期內準備測試及生產　【下一頁

儘管Albert Bourla對口服藥持樂觀態度，但他表示，Omicron對其公司兩劑疫苗的影響仍有待觀察。他相信新變種病毒不會導致疫苗沒有保護作用。他估計可能是令疫苗保護力變少，但仍需要進一步的觀察。

Albert Bourla稱，輝瑞已經開始相關研發工作，如有必要時會開始生產新疫苗。他指，輝瑞能夠在100天內開發出疫苗。

【延伸閱讀】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

輝瑞 疫苗 疫情 美股

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