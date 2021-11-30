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【保險業數據】保監局﹕首三季內地訪客新造業務保費按年跌92.7%

股市 18:05 2021/11/30

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保監局公布，今年首三季來自內地訪客的新造業務保費，較去年同期的65億元大跌92.7%。

保監局公布今年首三季香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額4559億元，較去年同期微跌1.1%。來自內地訪客的新造業務保費，從去年首三季的65億元大跌92.7%，至今年同期的約4.7億元，佔個人業務總額0.4%。這些保單約96%是以非一筆過方式支付；危疾 、終身壽險及醫療保險分別佔38%、31%和21%。

整體首三季長期業務方面，有效長期業務的保費收入總額為4071億元，按年倒退1.3%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入跌4%，至3355億元；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入升62.1%，至321億元；以及退休計劃業務，其供款跌8.9%，至348億元。

高增長來自低基數效應 【下一頁】

期內，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費升24%，至1225億元，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，以及投資相連業務，前者新造保單保費升10.7%，至1002億元，後者新造保單保費升179.6%，至219億元。保監局提醒，上述正面數據應從去年低基數的角度審視 。另外，保險公司今年首三季共發出約3.9萬份合資格延期年金保單，帶來29億元保費，佔個人業務總額 2.4%。

一般保險業務方面，按年比較，今年首三季的毛保費按年升0.6%，至488億元；淨保費則跌0.2%，至328億元。至於一般保險業務整體承保利潤，則由14.35億元減少至12.23億元 。直接業務方面，毛保費升3.2%，至368億元；淨保費升5.1%至263億元。直接業務整體承保利潤跌31.7%，至8.62 億元；分入再保險業務方面，毛保費跌6.6%，至120億元；淨保費則跌16.9%，至65億元。

滙豐保險指，今年首三季滙豐保險的整體市場份額上升2.8個百分點，至18%，新造人壽業務年度化保費亦按年增長17%。滙豐保險佔直接銷售渠道的新造人壽業務年度化保費總額39%，位列市場第一。銀行仍然為本港壽險最主要銷售渠道，佔新造人壽業務年度化保費總額56.6%。

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