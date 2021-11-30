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【有相睇】將軍澳藍籌屋苑　頂層連天台不用1000萬

股樓投資 18:36 2021/11/30

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部分人都想購買連天台的單位，但香港樓價持續高企，若在市區搵盤的話，此類特色單位叫價往往要逾千萬元。利嘉閣黃金欽說，將軍澳新都城2期1座頂層，實用面積538平方呎，三房套間隔，連390平方呎天台，於7月上旬開始放盤，原叫價1,050萬元，及至日前，終減價97萬元，以953萬元易手，實用呎價約17,714元。 

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望開揚山景。據了解，原業主於2004年2月，以約196萬元購入單位，持貨約17年，現帳面獲利約757萬元，物業期內升值約3.9倍。 

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黃金欽補充，新都城本月累錄18宗二手成交，平均實用呎價約17,644元，而屋苑現時約有256個單位放售，叫價由640萬元起。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新都城 將軍澳 利嘉閣

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