【新冠疫苗】英國NHS人手不足 招義工幫打第3針

英國周一（29日）宣布擴大及加快第3針新冠肺炎疫苗接種後，合乎接種第3針資格民眾數目激增1,300萬。英國國民保健服務（NHS）表示，未來數周內需要招募更多義工，協助接種逾2,000萬劑第3針疫苗。NHS官員指，加快疫苗接種計劃帶來巨大後勤挑戰。

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NHS首席行政總監普理查德（Amanda Pritchard）表示，合乎接種第3針疫苗民眾激增1,300多萬名，令NHS「無法獨立完成工作」，立即需要義工協助。普理查德警告，未來數周至幾個月，對NHS工作人員及整個英國而言是困難時期。她表示，希望再次看到義工為英國挺身而出，協助NHS完成仍是至關重要的任務。

英格蘭NHS服務供應商組織NHS Providers首席執行官霍普森（Chris Hopson） 表示，疫苗接種計劃已取得巨大成功，NHS一再證明疫苗可保護民眾免受病毒侵害，惟擴大和加快第3針疫苗接種為後勤帶來巨大挑戰。

霍普森亦指，新變種病毒的出現，正值NHS即將迎來極其艱難的冬天之時，未來數周至關重要。他呼籲政府繼續根據科學證據作決定，必要時採取更嚴格的限制措施。

英國提早開放打第3針 網上預約爭崩頭 【下一頁】

代表NHS作遊說的組織NHS Confederation表示，前線醫護團隊希望確保疫苗供應，能和民眾預約接種時間及數目匹配。英國醫學會（BMA）公共衛生醫學委員會（public health medicine committee）主席Penelope Toff表示，政府需要解釋如何讓已超負荷運作的公共衛生服務機構應對擴大疫苗接種計劃。她強調，當局首要任務是確保患者安全，政府必須和醫護人員合作，緊急調動資源支援第3針接種計劃。

惟英國媒體《獨立報》引述1名倫敦全科醫生憂慮，開放18至39歲健康人士接種第3針或減少高危族群接種機會。該全科醫生指，目前預約系統已為長者帶來不便，而將第2針和第3針時間間隔縮短至3個月，更是將第3針接種工作在一夜之間，倒退回3個月前。由於需求過大，英國有NHS醫院周一需暫停預約。

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責任編輯：李俊儀