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【電視頻譜】六電視台明日起轉用新頻率廣播 自設天線住戶需要重新搜台

理財智慧 17:44 2021/11/30

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根據通訊辦公佈資料， 本港六個數碼電視節目台明日（十二月一日）零時零分起將會轉用新的500兆赫頻帶新發射頻率廣播，以騰出600／700兆赫頻帶內的頻譜用作包括5G的高增值流動電訊服務。

【消費安全】海關檢獲8款懷疑不安全染髮劑 細菌量總數最多超標38倍【下一頁

該六個節目台分別為電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。其他數碼電視節目台（即76、77、82、83、84 及85台）不受影響。

凌晨過後，如果個別住戶未能收看上述六個受影響節目台的任何一個，通訊辦建議市民向物業管理公司查詢大廈公共天線系統的調整情況，如果系統仍未作出調整，應盡快處理，否則住戶將無法接收上述的節目台。至於使用自設天線的住戶（包括居於村屋、平房、唐樓的住戶），則需要為家中數碼電視接收器材重新搜台，然後才可以繼續收看。

【政府工略】小學學歷都可做公務員　消防處招聘技工　頂薪逾2.1萬元【下一頁

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記者：鄭日棱

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