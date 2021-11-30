【供應鏈】Elon Musk將公布Cybertruck最新進展　指供應鏈問題成一大挑戰

▲ Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，即將在下一次財報會議上，公布有關Cybertruck的最新消息。

美國電動車廠Tesla發表的電動皮卡車型Cybertruck備受外界關注，早前更引起市場熱烈訂購，但至今仍未有確實的生產計劃。最近Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，即將在下一次財報會議上，公布有關Cybertruck的最新消息。

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外媒報道指，近日Elon Musk透過社交媒體Twitter表示，將在下一次舉行財報會議時，透露關於Cybertruck的最新進展。另外他又指出，「今年是一場供應鏈的噩夢，直到現時還沒有結束。」似乎暗示全球供應鏈短缺問題，為Cybertruck的生產計劃帶來挑戰。較早前，該企已宣布，將Cybertruck的交車時間押後至明年底。

在本年7月份，Elon Musk曾在Twitter表示，由於Cybertruck外型太過獨特及前衛，或不會有太可觀的銷售表現。不過直到目前為止，Cybertruck的全球訂購量已超越100萬部。

責任編輯：李寶如