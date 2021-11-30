【新冠疫苗】英國放寬第3針 衛生大臣捉記者即場打

英國為應對新冠肺炎Omicron變種病毒及近來的疫情，宣布放寬第3針的接種限制。衛生大臣賈偉德邀請傳媒訪問接種中心期間，邀請一名記者即場接種第3針，並承諾幫對方請假。最後，兩人走進接種中心打疫苗。

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英國政府周一（29日）接納疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）的疫苗接種建議，讓將次劑和第3針的接種間距由半年縮短至3個月，讓數以百萬英國民眾能夠提前接種。

衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）在接種中心外受訪時，突然問在場《天空電視台》記者克雷格（Jon Craig）是否已打第3針。64歲的克雷格指在6月14日時完成接種，理應等到12月14日才能打第3針。

訪問片段

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賈偉德隨即表示，接照新規定，即第3針的接種間距縮短至3個月，克雷格已可接種，希望對方盡快打第3針。話鋒一轉，賈偉德指克雷格可能可以即場接種。克雷格即打圓場，稱仍然要工作。

不過，賈偉德未有放棄，甚至主動向克雷格保證，會向其上級通知打第3針的消息。未幾，克雷格同意接種，賈偉德主動帶領其進入接種中心打第3針。

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責任編輯：吳漢培