  • 21°C
香港時間 : 20211130日 (二) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周焯華受查】網傳太陽城賭廳凌晨起停業　員工停薪留職至另行通知

股市 17:38 2021/11/30

分享：

【周焯華受查】網傳太陽城賭廳凌晨起停業　員工停薪留職至另行通知

太陽城集團 （01383） 主席周焯華涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為被捕，太陽城系內股份今日復牌後急挫。緊接周焯華被捕後，網上流傳消息指，太陽城賭廳12月1日起將暫停營業，全部場面員工將停薪留職至另行通知。本網正就消息向澳門博監局查詢。

根據網傳的對話截圖顯示，指「太陽城暫時營運」、「12月1日，全太陽城賭廳暫停營運，全部場而員工停薪留職直至另行通知」的訊息。

另據澳門傳媒報道，周焯華上周六（27日）被澳門司警拘捕後，經過超過14小時偵訊，周一（29日）清晨對周焯華採取羈押強制措施，將周焯華等人送往路環監獄。

太陽城集團同日晚上發公告，集團依賴周焯華及其關聯公司的財務支援，一旦失去周焯華的支持，集團的財務狀況、業務及營運將受到負面影響，而周焯華已表示有意辭任太陽城董事會主席及執行董事的職務。

相關文章：

【周焯華受查】太陽城復牌低開37%、凱升挫逾4成　公司：失去周焯華務支援將對財務及營運影響負面

【周焯華受查】周焯華據報送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈

【周焯華受查】周焯華涉內地開設賭場犯罪、澳門警方帶回調查　太陽娛樂：屬周焯華個人事務、公司無影響

【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑

港股 博彩 澳門博彩股 博彩相關股 周焯華 罪行 復牌 停薪留職 太陽城 澳門

上一篇文章

【可持續發展】新地發布《可持續發展報告》　冀2030年或之前減排25%、耗電強度降13%

下一篇文章

【新股IPO】微博、凱萊英醫藥等七家新股同期招股　哪一新股孖展跑出？（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪疫苗抽獎11月30日截止　500萬人打針再送凱滙單位恐成空（附網址連結）
【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪疫苗抽獎11月30日截止　500萬人打針再送凱滙單位恐成空（附網址連結）
【港股市況】恒生指數跌376點　港交所跌逾3%、康希諾逆市升6%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌376點　港交所跌逾3%、康希諾逆市升6%（不斷更新）
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低見128　夜期收市跌27點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低見128　夜期收市跌27點（不斷更新）
【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案　國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低
【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案　國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款