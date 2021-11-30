▲ 【周焯華受查】網傳太陽城賭廳凌晨起停業 員工停薪留職至另行通知

太陽城集團 （01383） 主席周焯華涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為被捕，太陽城系內股份今日復牌後急挫。緊接周焯華被捕後，網上流傳消息指，太陽城賭廳12月1日起將暫停營業，全部場面員工將停薪留職至另行通知。本網正就消息向澳門博監局查詢。

根據網傳的對話截圖顯示，指「太陽城暫時營運」、「12月1日，全太陽城賭廳暫停營運，全部場而員工停薪留職直至另行通知」的訊息。

另據澳門傳媒報道，周焯華上周六（27日）被澳門司警拘捕後，經過超過14小時偵訊，周一（29日）清晨對周焯華採取羈押強制措施，將周焯華等人送往路環監獄。

太陽城集團同日晚上發公告，集團依賴周焯華及其關聯公司的財務支援，一旦失去周焯華的支持，集團的財務狀況、業務及營運將受到負面影響，而周焯華已表示有意辭任太陽城董事會主席及執行董事的職務。

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