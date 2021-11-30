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【周焯華受查】太陽城關閉全線賭場貴賓廳

股市 22:58 2021/11/30

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【周焯華受查】網傳太陽城賭廳凌晨起停業　員工停薪留職至另行通知

澳門傳媒報導，太陽城集團 （01383） 關閉全線澳門貴賓廳，稱有關決定是與各大博企協商後作出。

太陽城集團回應澳門傳媒查詢時證實，旗下所有貴賓廳都會即日起暫停營運，稱有關決定是與各大博企協商後作出。太陽城集團同時澄清，沒有推出停薪留職措施，由於涉及有貴賓廳停業，因此稍後將有相應架構調整。

太陽城集團主席周焯華涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為被捕，太陽城系內股份周二復牌後急挫。緊接周焯華被捕後，網上流傳消息指，太陽城賭廳12月1日起將暫停營業，全部場面員工將停薪留職至另行通知。太陽城貴賓廳一直未有回應，至晚上才向澳門傳媒證實停運澳門銀河與星際酒店以外的所有澳門貴賓廳，其後再於晚上約11時表示，關閉全線澳門貴賓廳。

另據澳門傳媒報道，周焯華上周六（27日）被澳門司警拘捕後，經過超過14小時偵訊，周一（29日）清晨對周焯華採取羈押強制措施，將周焯華等人送往路環監獄。太陽城集團同日晚上發公告，集團依賴周焯華及其關聯公司的財務支援，一旦失去周焯華的支持，集團的財務狀況、業務及營運將受到負面影響，而周焯華已表示有意辭任太陽城董事會主席及執行董事的職務。

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