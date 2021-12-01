【周焯華受查】太陽城全線關閉賭場貴賓廳　太陽城集團再停牌、永利半日插7%濠賭最傷

▲ 【周焯華受查】太陽城關閉全線賭場貴賓廳

澳門中介人龍頭、太陽城集團主席周焯華被捕後，太陽城集團周三（30日）傳出，12月1日起全線關閉旗下賭廳。太陽城最先稱會保留澳門銀河與星際酒店內兩個賭廳，深夜確認全線澳門貴賓廳停業，指有關決定是與各大博企協商後作出。太陽城集團同時澄清，沒有推出停薪留職措施，由於涉及有貴賓廳停業，因此稍後將有相應架構調整。

周焯華旗艦太陽城集團停牌 濠賭股未止跌

太陽城集團 （01383） 今早停牌，中午公布以待發出有關太陽城博彩中介一人有限公司於澳門進行的貴賓業務的新聞報導且內容構成公司內幕消息的公告。

周焯華旗下另一上市公司凱升 （00102） 今早曾挫兩成，半日跌幅收窄至8%，報0.164元，成交800萬元。太陽娛樂集團 （08082） 跌10%﹐最新報0.098元，成交僅13.5萬元。

貴賓廳龍頭停業，兩大濠賭藍籌銀河娛樂 （00027） 逆市跌4%、金沙中國 （01928） 跌3%。永利澳門 （01128） 跌7%，澳博 （00880） 跌4%，新濠國際 （00200） 跌2%，美高梅中國 （02282） 未有升跌。

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外號「洗米華」周焯華涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，上周五（26日）被溫洲法院批准逮捕，澳門司警周六拘捕周焯華，太陽城系內股份周二復牌後急挫。

周焯華被澳門司警拘捕後，被指涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢，當地傳媒指，經過超過14小時偵訊，當局周一（29日）清晨對周焯華採取羈押強制措施，將周焯華等人送往路環監獄。

周焯華被指涉不法經營賭博、洗黑錢 太陽城停業傳聞屢變

太陽城集團同日晚上發公告，集團依賴周焯華及其關聯公司的財務支援，一旦失去周焯華的支持，集團的財務狀況、業務及營運將受到負面影響，而周焯華已表示有意辭任太陽城董事會主席及執行董事的職務。

隨周焯華辭任後，太陽城賭廳於周二（30日）傳出，全系12月1日起將暫停營業，全部場面員工將停薪留職至另行通知。太陽城貴賓廳一直未有回應，至晚上才向澳門傳媒證實停運澳門銀河與星際酒店以外的所有澳門貴賓廳，其後再於晚上約11時表示，關閉全線澳門貴賓廳。

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