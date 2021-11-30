The YOHO Hub料最快12月賣樓　雙會所設備搶先公開

由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋項目The YOHO Hub（第B期）料快將獲批預售樓花同意書並推售。發展商指，項目極大機會於本周內獲批預售文件，並率先介紹項目會所特色。



The YOHO Hub設南、北兩個會所，分別名為Club Vim及Club Vis，總面積達約25萬平方呎，包括4萬平方呎室內設施及21萬平方呎園林。新地代理總經理陳漢麟介紹指，兩個會所皆設泳池，戶外泳池為無邊際設計，可望南深圳景致。此外，會所亦設有宴會廳、健身室及體育館，另備有桑拿房、攝影工作室等，迎合住戶不同興趣。會所內的嬉水池、兒童車道及室外園林區、燒烤區等亦適合家庭同樂。



有關The YOHO Hub銷售部署，陳漢麟續指，項目示範單位等準備工作已籌備得「九九十十」，最快12月中前就可展開銷售。他又稱，首張價單將涵蓋各種戶型，提供由一房至四房間隔多元化選擇，而逾千呎以上大單位預計於稍後招標推出。價格方面，料同系Grand YOHO及YOHO系列最近成交的單位都將成為參考對象。



資料顯示，The YOHO Hub為元郎YOHO系列最後一個項目，共提供1,030伙，戶型設一房至四房間隔，不設特色戶，稍後將會開放6個示範單位。發展商早前曾指，項目會提供比以往YOHO系列更多的三房或以上大單位，料吸引換樓客及家庭客入市。

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