▲ 【可持續發展】新地發布《可持續發展報告》 冀2030年或之前減排25%、耗電強度降13%

新地 （00016） 發布2020/21年度《可持續發展報告》，並提出新地新的10年環境目標，包括承諾於 2029/30 年度或之前，將主要物業的溫室氣體排放強度降低 25%。新地提到，上一個財政年度已達成五年節能目標，新措施反映集團進一步推展其環保工作。

新地承諾為所有新建的投資物業取得領先能源與環境設計（LEED） 認證。此外，新地會以2019/20年度為基準，於2029/30年度或之前將耗電強度降低13%、用水強度降低5%。同時香港在建項目中，每年的建築廢物分流率達到70%或以上。

另一方面，新地參與政府的「大灣區青年就業計劃」，在計劃首輪招聘中，以新地取錄的申請人最多，讓應屆大學畢業生可以在大灣區城市探索就業機會。除了支持員工的職業發展，新地於疫情期間關注員工的健康；而集團亦是首批支持政府外展疫苗接種計劃的地產商。

新地表明，在採購過程中會考慮環境因素，其供應商接近100%來自本地，集團盡可能選擇本地供應商，以減少運輸中的碳排放和支持本地經濟發展。新地亦將智能科技融入傳統的建築程序中，以提升其建築工地的健康和安全水平。

社群方面，新地將在元朗東成里發展首個跨世代住宅項目，部分單位的配置是特別為長者 而設，項目並設有健康中心、幼稚園及幼兒中心。而新地過渡性房屋項目同心村預明年落成，將提供1,800個單位，可惠及 5,000 個基層家庭。

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編輯：李哲毅