  • 21°C
香港時間 : 20211130日 (二) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】新地發布《可持續發展報告》　冀2030年或之前減排25%、耗電強度降13%

股市 17:47 2021/11/30

分享：

【可持續發展】新地發布《可持續發展報告》　冀2030年或之前減排25%、耗電強度降13%

新地 （00016） 發布2020/21年度《可持續發展報告》，並提出新地新的10年環境目標，包括承諾於 2029/30 年度或之前，將主要物業的溫室氣體排放強度降低 25%。新地提到，上一個財政年度已達成五年節能目標，新措施反映集團進一步推展其環保工作。

新地承諾為所有新建的投資物業取得領先能源與環境設計（LEED） 認證。此外，新地會以2019/20年度為基準，於2029/30年度或之前將耗電強度降低13%、用水強度降低5%。同時香港在建項目中，每年的建築廢物分流率達到70%或以上。

另一方面，新地參與政府的「大灣區青年就業計劃」，在計劃首輪招聘中，以新地取錄的申請人最多，讓應屆大學畢業生可以在大灣區城市探索就業機會。除了支持員工的職業發展，新地於疫情期間關注員工的健康；而集團亦是首批支持政府外展疫苗接種計劃的地產商。

新地表明，在採購過程中會考慮環境因素，其供應商接近100%來自本地，集團盡可能選擇本地供應商，以減少運輸中的碳排放和支持本地經濟發展。新地亦將智能科技融入傳統的建築程序中，以提升其建築工地的健康和安全水平。

社群方面，新地將在元朗東成里發展首個跨世代住宅項目，部分單位的配置是特別為長者 而設，項目並設有健康中心、幼稚園及幼兒中心。而新地過渡性房屋項目同心村預明年落成，將提供1,800個單位，可惠及 5,000 個基層家庭。

相關文章：

【可持續發展】新地簽訂86億元可持續發展表現掛鈎貸款　規模為本港地產界最大

Mastercard與新地旗下啟勝管理推交管理費app　優惠期內登記可享新地會員計劃1.25萬積分

【施政報告2021】新地：積極配合政府供應土地決心 為儘快解決香港市民住房問題出一分力

編輯：李哲毅

港股 新鴻基地產（00016） 新地

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：防震模式（附time code）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【周焯華受查】網傳太陽城賭廳凌晨起停業　員工停薪留職至另行通知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪疫苗抽獎11月30日截止　500萬人打針再送凱滙單位恐成空（附網址連結）
【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪疫苗抽獎11月30日截止　500萬人打針再送凱滙單位恐成空（附網址連結）
【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案　國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低
【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案　國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低見128　夜期收市跌27點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低見128　夜期收市跌27點（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌376點　港交所跌逾3%、康希諾逆市升6%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌376點　港交所跌逾3%、康希諾逆市升6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款