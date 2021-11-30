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【出入境手續】入境處明日起推「非觸式e道」過關 機場、深圳灣、港珠澳大橋率先試行

理財智慧 17:21 2021/11/30

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入境事務處明日（12月1日）起推出非觸式自助出入境檢查通道，又稱「非觸式e-道」，合資格香港居民可用加密手機二維碼及容貌識別技術過關，目前會先在香港機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸應用。

【加密貨幣】英國收緊加密貨幣交易管控 將對貨幣交易所徵收數位服務稅【下一頁

入境處指，非觸式e-道的過關程序比以往更快而且安全系數更高，市民可以用二維碼，不用使用身分證過關，亦不須使用共用指模機器，更快捷及衛生。二維碼每隔30秒會自動更新一次，其他人不能用來過關。

如果市民想要使用非觸式e-道，要先在應用程式登記，入境處強調系統不會儲存市民每次過關的相片，不會收集更多的個人資料，市民可以放心。而市民亦並非一定要用非觸式e-道，可以隨時取消登記。入境處展望，未來全部口岸都可以使用非觸式e-道，希望旅客明年可以使用，處方表示會繼續研究。
 

【政府工略】小學學歷都可做公務員　消防處招聘技工　頂薪逾2.1萬元【下一頁

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記者：鄭日棱

出入境資訊 港珠澳大橋 深圳灣 機場 口岸 入境處
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