【驍龍獨立】高通驍龍年度技術高峰會開鑼　新一代旗艦手機芯片名稱終揭曉

▲ 新一代驍龍手機旗艦平台正式登場，並命名為「Snapdragon 8 Gen 1」，預計將會是下一代旗艦智能手機的標準配備。

高通（Qualcomm）上周宣布，驍龍（Snapdragon）將成爲獨立的產品品牌，並預告將會一改以往3位數字的命名原則，助顧客分辨產品層級。終在今（1日），高通在驍龍年度技術高峰會上宣布，新一代驍龍手機旗艦平台正式登場，並命名為「Snapdragon 8 Gen 1」，預計將會是下一代旗艦智能手機的標準配備。

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高通總裁Cristiano Amon在會上指出，手機產品成為日常用品，閃電般的連接速度、尖端的性能和身臨其境的體驗已成為必備條件。因此，驍龍在全新登場的Snapdragon 8 Gen 1上也花了不少心思，並繼續在三大方向：人工智能（AI）運算、拍攝以及遊戲效能作出提升。

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Cristiano Amon提及，手機的AI運算需求依然持續大增，運算能力強的CPU與GPU成為為核心角色。Snapdragon 8 Gen 1為 Armv9指令級的cortex-X2作為CPU大核架構，其中Prime Core的Cortex-X2達3.0GHz，另外兩核架構配置則是Cortex-A710與 Cortex-A510組合，性能預計提升20% ，而能耗則降低30% 。

至於Snapdragon 8 Gen 1的Adreno GPU為具備第四代Snapdragon Elite Gaming的架構，在Vulkan環境提供20%性能並可減少 30%能耗，同時支援VRS技術的Adreno Frame Motion Engine技術，在可對應VSR Pro的Unreal Engine可提升 60% 效能。同時還具備可提升影像品質的Volume rendering立體渲染技術。

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Snapdragon 8 Gen 1配備高通第7代AI引擎，包含Hexagon Tensor加速器以及傳感器中樞（Sensing Hub），AI運算速度較上一代提升4倍。

首次採用18-bit 3 ISP組合架構

而是次峰會上的重頭戲，莫過於Snapdragon 8 Gen 1的攝影處理。據稱，新平台將進一步提升旗艦級手機的攝影表現，Snapdragon 8 Gen 1首次採用18-bit 3 ISP組合架構，ISP處理速度高達每秒32億像素，支援每秒拍攝240張1,200萬像素的相片，比14-bit架構捕捉多4,000圖像數據。另外，若採用6,400萬像素感光元件並以1:1方式裁切拍攝8K HDR短片時，用家也同時可擷取並輸出全畫素面積的6,400萬像素的照片。

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另外，驍龍在低光處理上也作出不少改善。據稱，Snapdragon 8 Gen 1的超低光捕捉效果，比上一代提升5倍。以拍攝夜間效果為例，用家可拍攝30張圖像並將最佳部分合併為一張照片，以便在天黑後拍攝更明亮、更清晰、色彩更豐富的照片。同時借助新一代AI引擎技術加持，能分辨300個臉部特徵，提供更精確的臉部辨識。

至於遊戲效能方面，新一代Snapdragon Elite Gaming搭配Adreno GPU，將電競遊戲的渲染效果比上一代提升30%，為移動HDR遊戲提供更高品質的顯示和視覺保真度。而是次更是首次採用Audiokinetic技術，在聲音上創造全新水平的逼真移動遊戲體驗。

除以上三方向外，驍龍也繼續在網路連接上持續提升其性能，Snapdragon 8 Gen 1採用今年初登場的Snapdragon X65 5G Modem-RF System解決方案，內建有和前代尺寸相同的第四代QTM545毫米波天線模組，支援更高的發射功率，適用於包括n259（41GHz）在內的全球毫米波頻段，以及Sub-6GHz 5G、FDD和TDD 網路。據資料顯示，其下載速度峰值可以達到10 Gbps，可支援8K實時視頻通話。

同時，Snapdragon 8 Gen 1支援透過Qualcomm FastConnect 6900移動連接子系統，加強Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E性能和藍牙音頻體驗，其中Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E最高理論速度為3.6Gbps。

另值得一提的是，高通目前繼續使用三星4nm製程，外界紛紛憂慮，屆時Snapdragon 8 Gen 1到底是否能改善，出現在Snapdragon 888的高度負載發熱的問題。

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記者：曾曉汶