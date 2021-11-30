▲ 【證監會人事】證監法規執行部執董魏建新明年5月約滿離任 任內曾重罰IPO保薦人、聯手查微信女股

證監會公布，法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）將於明年5月合約屆滿時離任，結束6年任期。證監會表示，將會就魏建新繼任人選展開全球招聘工作。

魏建新2016年加入證監會前，曾在加拿大安大略省證券事務監察委員會（Ontario Securities Commission）任職。證監會指，他上任後證監會法規執行部採取連串行動，懲罰和遏止本港市場上各項嚴重的失當行為，由首次公開招股保薦人的缺失、「唱高散貨」騙局以至其他市場操縱計劃等。

證監會續指，魏建新不單與中證監建立緊密工作關係，也在香港監管同業保持合作，包括與警署、廉署聯合行動。

證監會近年的焦點執法案件，包括2019年裁定4家外資投行在新股保薦人行為失當，罰款逾7.8億元；與廉署聯合調查康宏環球前董事曹貴子案、香港交易所 （00388） 首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆涉貪案；今年與警方就俗稱「微信女股」案件聯合行動。

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4大外資行保薦新股失當罰款逾7.8億，可見 【下一頁】

證監、廉署聯合行動，曾起訴曹貴子 ，可見【下一頁】

證監會、廉署合力搜查兩間保薦人，涉港交所前上市組高層貪污案，可見【下一頁】

證監會警方聯合打擊「唱高散貨」 12人被捕涉款逾9億元，可見【下一頁】

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證監會行政總裁歐達禮表示，感謝魏建新在服務證監會期間，肩負法規執行部的領導工作和對證監會整體所作的貢獻，祝願他未來事事順利。

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編輯：麥德銘