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【新股IPO】雍禾醫療2279明日招股　一手入場費7979.6元

新股IPO 18:04 2021/11/30

分享：

雍禾醫療一手入場費7979.6元

雍禾醫療 （新上市編號：02279） 將於明日（12月1日）起招股，全球發售9442.4萬股，招股價為15.8元，集資14.92億元，一手500股，入場費7979.6元。雍禾醫療將於12月6日截止招股，12月13日掛牌，摩根士丹利及中金為聯席保薦人。

公司是次招股引入10名基石投資者，合共認購9700萬美元，佔超額配售權行使前發行規模的50.64%。當中，開城資本認購2000萬美元，易方達、IDG資本、Hudson Bay、清池資本、禮來亞洲、WT Capital分別認購1000萬美元，常春藤資產管理認購700萬美元。

雍禾醫療創始人兼首席執行官張玉表示，未來中國消費者在醫學級別的毛髮養護需求將非常大，因此公司目前在一線城市的業務正在轉型，由原本的植髮醫療機構，向綜合毛髮醫院轉型，未來植髮只是毛髮億元的一個科室。

雍禾醫療專注提供毛髮醫療服務，包括植髮醫療、醫療養固、常規養護以及其他配套服務。若按2020年服務產生收入計算，雍禾醫療在中國植髮醫療服務及醫療養固服務市場的市佔率分別為10.5%以及4.3%，為該兩個市場中最大的中國企業。

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記者：梁安琪

港股 集資 IPO

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