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【基金觀點】施羅德﹕中國股市估值吸引　惟不足以吸引投資者重返

股市 17:15 2021/11/30

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施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子認為，中國股市估值已很大程度反映了監管因素之影響。

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子認為，中國股市估值已很大程度反映了監管因素之影響，不過即使其估值吸引，仍不足吸引國際投資者重返該市場，除非內地疲弱的經濟數據有所回穩。她對中國股市看法審慎，強調揀股尤為重要。

展望2022年，施羅德看好股票多於債券，尤其是金融板塊，原因是環球經濟進入擴張期將推升通脹，為債息帶來上行壓力，該行對政府債與短存續期債券之看法尤為審慎。對於股票，近藤承認整體估值開始高企，但在明年8%的企業盈利增長預測下，股票仍具上升空間。惟她提醒，隨著央行收緊貨幣政策，股票的表現或於明年某個時間點開始轉差。

鑑於商品尤其是原油，價格有望受惠通脹加劇，施羅德呼籲長倉商品與環球能源股。近藤指出，環球能源股表現持續跑輸油價，兩者所存在的差距具有投資吸引力。至於其他投資工具方面，近藤建議投資者利用貨幣應付風險，指美元長倉是加息觸發流動性風險下的最佳對沖選擇，而日圓長倉則是增長憂慮下的有效對沖工具。她又認為，投資者可長倉碳信用額（carbon credit，指排放每噸二氧化碳當量的溫室氣體權利之可交易額度），因該資產與傳統資產相關度低，有助提升投資組合多元化。

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