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【異動股】高偉電子續漲逾一成　本月累升近90%

股樓投資 16:48 2021/11/30

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高偉電子(01415)今日繼續拉昇，觸及11.6元上市新高。自10月中旬以來，股價累升達1.3倍。本月累計亦升近90%。

研究機構Counterpoint Research數據顯示，蘋果（AAPL）今年10月成為國內最暢銷手機品牌，為2015年12月以來首見，市佔率達22%。Counterpoint Research指出，10月國內手機整體出貨量僅月增2%，惟蘋果在iPhone 13系列新機上市效應下，出貨量月增46%，遠優於市場表現。

該機構續指，隨着雙11及歐美黑色星期五年底購物旺季加持，有望進一步推升iPhone出貨量，為供應鏈第四季度營運增添更多動能。早前內媒引述國內蘋果供應鏈人士預計，產能緊缺有可能加大蘋果對高偉電子對攝像頭模組的採購力度。

截至上半年，高偉電子來自蘋果公司的收入佔比高達98%，高偉同時強調第四季度為公司的銷售旺季。

 

 

【大行報告】 美團上季盈轉虧  有大行指股價短期波動創造入市時機

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同場加映﹕【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

高偉電子（01415） 港股
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