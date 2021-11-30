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【異動股】阜豐一度飆升近20%　味精價格創10年新高

股樓投資 16:48 2021/11/30

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阜豐集團（00546）今日逆市向上，一度飆升近20%，高見3.46元創近9個月新高，收市仍升逾8%。

據內媒報道，內地下半年味精價格持續上漲，11月報價突破萬元人民幣每噸大關，創10年新高。另外據卓創資訊數據顯示，截至11月19日，2021年大包裝味精40目年均價8870.8元人民幣/噸，按年上漲25.1%。

 

【大行報告】 美團上季盈轉虧  有大行指股價短期波動創造入市時機

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同場加映﹕【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

阜豐集團（00546） 港股
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